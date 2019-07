Kledingmerk 9000 heeft pop-up in Serpentstraat Sabine Van Damme

25 juli 2019

23u11 3 Gent Het kledingmerk 9000 is weer fysiek aanwezig op de Feesten. 9000 was een trendsetter, intussen zijn er heel wat merken die Gentse slogans op kledij zetten. Zelfs in andere dialecten werkt het.

Thomas Beyls was vijf jaar geleden de eerste om Gentse woorden, slogans en uitspraken met een hoek af op t-shirts, truien en petten te printen. ‘Negenduust’ heet zijn merk dat enorm populair is in de Arteveldestad. Maar Thomas is leerkracht op een secundaire school, en dus is 9000 enkel een webshop. “Af en toe heb ik tijd voor een pop-up-zaak. Tijdens de Gentse Feesten bijvoorbeeld ben ik er altijd bij, altijd op een andere plek. Dit keer zit in de Serpentstraat.”