Klassiek in de Paleistuin: gratis optredens in de Veldstraat op woensdag- en zaterdagnamiddag



Sabine Van Damme

11 augustus 2020

19u35 0 Gent Er is zo goed als niks te doen, want het is corona én augustus, maar Uitbureau zorgt toch voor een beetje afleiding. Met Klassiek in de Paleistuin zorgen ze voor prachtige muziek in een nog mooier kader, gratis.

De tuin van het Hotel D’Haene Steenhuyze in de Veldstraat is voor heel veel Gentenaars een onbekende plek. Nochtans is het een publiek toegankelijk parkje. Uitbureau voelt er zich al helemaal thuis. Tijdens de Geen-Gentse-Feesten brachten ze er toch optredens, veilig, en in een prachtig kader. Dat doen ze nu in augustus opnieuw. “Vanaf 19 augustus zijn er op woensdag- en zaterdagnamiddag gratis klassieke concerten”, zegt Ilse Everaert. “Ook het historisch kader krijg je er gratis bij. Uiteraard verloopt alles veilig, in bubbels, ver uit elkaar, en met registratie van namen. Maar voor de rest willen we vooral dat het gezellig is.” Een tent is er niet, regen en zon krijgen dus vrij spel. Maar een beetje Gentenaar kan daar wel tegen. Allen daarheen dus, maar niet allemaal tegelijk, want als alle stoelen vol zijn, mag er niemand meer bij. Corona is nog steeds een spelbreker.