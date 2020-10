Klas mag niet op uitstap naar museum? Dan komen Gentse musea naar de klas Wietske Vos

07 oktober 2020

13u23 1 Gent Door de code geel in het onderwijs mogen de middelbare scholen niet op uitstap. Een museumbezoek is er dus niet bij. Daar vonden de Gentse musea iets op: op initiatief van het S.M.A.K. slaan de Gentse stedelijke musea, het GUM en Museum Dr. Guislain de handen in elkaar en brengen de musea tot bij de leerlingen. Sommige museumgidsen trekken soms zelfs met een kunstwerk naar de klas.

De Gentse musea bieden de scholen al langer lespakketten aan, maar als museum met een gids of expert – soms zelfs met een kunstwerk uit de collectie – is een nieuw en coronaproof initiatief.

Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent (S.M.A.K.) beet vandaag de spits af in de IVG-school in de Nederkouter. Een klas tweedejaarsleerlingen kreeg er 50 minuten lang les in actuele kunst en beeldgeletterdheid van een S.M.A.K.-gids. Geblinddoekt kregen de leerlingen een rondleiding in het Imaginair Museum en moesten ze ‘kijken met hun oren’. Zo maakten ze onder meer kennis met het werk ‘Chasing the Blue Train’ van David Hammons, en leerden dat dit een onder meer uiting van kritiek is op de uitbuiting van zwarte slaven.

(Lees verder onder de foto).

De ‘live’ bronzen confetti van Belgisch kunstenaar Kris Martin gaf het geheel, ondanks de afstand en mondmaskers, een feestelijke toets. Daarna gingen de leerlingen ook zelf aan de slag met het concept ‘tijd’, een belangrijk thema in het werk van Martin.

(Lees verder onder de foto en de video).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Het blijft belangrijk om kunst, erfgoed, geschiedenis en wetenschap al op de schoolbanken mee te geven”, zegt Sami Souguir (Open VLD), schepen van Cultuur. “Door experten en gidsen uit de musea langs te sturen op de Gentse scholen, blijft het niet bij een klassieke ‘ex-cathedra’-les over kunst, waarbij de leerkracht gewoon over kunst vertelt. Behalve ‘Artiest zkt. School’ voorzien de musea nu dus interactieve én coronaproof lessen die de leerlingen onderdompelen in een artistiek bad.”

Design en wetenschap

Heel wat andere musea sprongen mee op de kar en werkten een aanbod-op-verplaatsing uit voor de scholen. Een gids van het Design Museum Gent brengt het verhaal achter een aantal designobjecten en laat leerlingen in het hoofd van een designer kruipen.

Een gids van het spiksplinternieuwe Gents Universitair Museum (GUM) trekt met objecten uit de collectie naar de klas.

Van inspiratiebundels tot babbelkaarten

Het Industriemuseum geeft creatieve textiel- en drukworkshops in de klas, zoals de workshop ‘plantendruk’ met bladeren van planten en bomen. Het museum werkte ook een gezelschapsspel uit.

Het Huis van Alijn, waar de tijdelijke expo ‘Circus Onderweg’ loopt, maakte inspiratiebundels voor het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs is er een zevendelige lessenreeks en digitale tijdlijn met als thema ‘roken’.

Het MSK brengt via ‘babbelkaarten’ kunst naar de klas, een hulpmiddel om gesprekken (ook in een andere taal) op gang te brengen waarbij geen gids nodig is.

Het STAM voorziet nu een online collectie, digitale expo’s en inspiratiebundels over ‘Het verhaal van Gent’, waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen.

Museum Dr. Guislain biedt vanaf het tweede semester een online rondleiding en lezing aan.