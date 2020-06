Klas 6A van basisschool Sint-Lieven Kolegem speelt online finale Whizzkids tegen 39 andere Vlaamse zesdes Wietske Vos Sabine Van Damme

12 juni 2020

12u57 2 Gent Vier leerlingen van klas 6A van de basisschool Sint-Lieven Kolegem in Mariakerke speelden deze morgen de finale van de Vlaamse ICT-wedstrijd Whizzkids. De antwoorden zijn ingediend en nu is het duimen maar…. De prijzen worden vanmiddag uitgereikt.

Gejuich klinkt door de gangen van de basisschool Sint-Lieven Kolegem aan de Eeklostraat in Mariakerke. Je zou zeggen dat de klas van juffen Ellen Ollevier en Hilde De La Rue de wedstrijd al gewonnen heeft, maar nee: de jongens zijn blij omdat het online indienen van de antwoorden goed gelukt is. Meedoen is belangrijker dan winnen, dat is duidelijk. Even later opnieuw gejuich: “Juf, ze zeggen dat een vraag niet meetelt omdat we tijdens die vraag niet online konden”, roepen Rayyaan (11), Mathijs (12), Lars (11) en Stef (12).

De vier jongens werden door hun klasgenoten aangeduid om de finale van Whizzkids te spelen, een ICT-wedstrijd voor vierde-, vijfde- en zesdejaars van het basisonderwijs. Daarbij moeten de leerlingen vragen over allerlei kennisdomeinen oplossen door zo gericht en snel mogelijk info op de zoeken op de computer.

Niet naar Brussel

“Aan het begin van het schooljaar vroegen de juffen ons of we ook eens wilden proberen mee te doen aan die wedstrijd, omdat 6B dat al eens gedaan had”, begint Stef het verhaal. “Gedurende het schooljaar krijg je dan drie keer vragenreeksen toegestuurd, die je met de hele klas binnen een bepaalde periode moet oplossen.” Dat lukte goed, want de klas stroomde door naar de halve finale, waaraan een door de klas gekozen afvaardiging van vier leerlingen mocht deelnemen. “Daarvoor zouden we normaal naar Brussel mogen gaan”, zegt Mathijs. “Door corona kon dat niet, dat vonden we wel heel jammer.” De trip met de trein naar het Digitaal Atelier van Google, één van de hoofdsponsors van de wedstrijd, aan het Brusselse Centraal Station werd hen dus door de neus geboord.

Maar dat kan de pret niet drukken. “We zijn blij dat het toch doorging, al is het dan op een andere manier”, vertelt Lars. “Meer zelfs: de organisatie besliste om van de halve finale direct een online finale te maken. Vandaag spelen we tegen 40 andere klassen over heel Vlaanderen.” In totaal begonnen maar liefst 302 Vlaamse zesdejaars aan de wedstrijd, en 694 klassen (vierde-, vijfde- en zesdejaars samen) in totaal.

Google Maps

Nu wachten de jongens met hun juffen gespannen af hoever ze het hebben geschopt. Het oplossen van de vragen ging best goed, maar de vraag is hoe de andere klassen het hebben gedaan. Wat voor vragen kregen ze dan? “Ik had bijvoorbeeld een vraag over een detail over een standbeeld in de Ardennen”, zegt Mathijs. “Dat moet je dan opzoeken op Google Maps.”

Om 14 uur is de online prijsuitreiking. Wat staat er op het spel? “Je kunt allerlei uitstappen met de klas winnen: naar Walibi, Bellewaerde, Sealife of het Chocolademuseum”, somt Rayyaan op. “Maar als we dat niet winnen, is het niet erg: iedereen wint wel iets.”

Meer nieuws straks na 14 uur.