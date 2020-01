Klant beschuldigt Media Markt van fraude, maar slaat de bal mis Sabine Van Damme

18u37 0 Gent Laurent Willems beschuldigt op Facebook de keten MediaMarkt van fraude, omdat hij net voor kerst een wasmachine kocht die de week erna – vlak voor de solden – bijna 200 euro hoger geprijsd stond. “Toen de klant die specifieke machine kocht, was dat een promotie in onze folder, vandaag vragen we terug de normale prijs”, klinkt het bij MediaMarkt.

Laurent Willems postte op Facebook zijn verslagje, dat begint met ‘Beste MediaMarkt oplichters’. Zijn post wordt massaal geliket en gedeeld. “Vorige week heb ik bij jullie een wasmachine gekocht. Ik heb toen 577 euro betaald. Nu ben ik daarstraks weer even binnen geweest bij jullie en omdat morgen de solden beginnen was ik benieuwd aan welke spotprijs deze machine nu te koop zou staan. Ik sloeg achterover toen ik de prijs zag waaraan ze nu te koop staat. 799 euro lieve mensen. 799 euro!!! Dat is verdorie 222 euro meer dan vorige week. En dit zijn dan zogezegd solden. Bende oplichters zijn jullie! Mensen laat jullie niet vangen. De foto’s zeggen genoeg.”

Bij MediaMarkt kunnen ze er niet om lachen. “Dit komt misschien vreemd over, maar er is niks aan de hand”, zegt woordvoerder Jannick De Saedeleer. “Deze specifieke wasmachine stond vlak voor Kerst als superpromotie in onze folder, en dus ook in de winkel in Gent. De machine stond toen dus afgesprijsd. Nu wordt ze opnieuw verkocht aan de gewone prijs. Het is een niet-gesoldeerd artikel. Dat hebben we ook aan de klant in kwestie uitgelegd toen we de Facebookpost onder ogen kregen. We hebben hem zelfs opgebeld, om de situatie uit te leggen. Maar de persoon in kwestie weigert de post te verwijderen, en beschuldigt ons dus onterecht van fraude. Zeer jammer is dat.”