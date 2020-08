Klacht De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

14 augustus 2020

Met de beelden van de rellen in Blankenberge, Oostende en Knokke nog vers in het geheugen, las ik eerder deze week iets over onze eigen Blaarmeersen. Daar vond een vrouw het nodig om een klacht in te dienen tegen de politie omdat die zich zou bezondigd hebben aan ‘ziekelijk machtsvertoon’. Plaatsvervangend burgemeester Elke Decruynaere liet al weten dat ze die klacht zeer ernstig neemt en tot op de bodem zal laten onderzoeken. Of de plaatsvervangend burgemeester ook zal onderzoeken waarom de politie ingreep, zei ze er niet bij. Er werden in onze Blaarmeersen sinds de aanvang van de zomervakantie al 115 pv’s (and counting) opgemaakt voor overlast, vandalisme en drugsfeiten. Dat machtsvertoon, zoals die vrouw het noemt, vertoonden onze agenten tegenover een groep Franstalige Brusselse jongeren met allochtone achtergrond. Als de politie optreedt tegen mensen met dat profiel, wordt in sommige kringen meteen en graag de term ‘ethnic profiling’ geroepen. Hoe de politie moet reageren op overlast, vandalisme en drugsfeiten die gepleegd worden door allochtone jongeren, wordt tot nader order niet onderzocht door de plaatsvervangend burgemeester. Hoe ouders aan hun kinderen, die getuige waren van zulke schermutselingen, moeten uitleggen dat het veilig is om te zonnen en te zwemmen, daar rept Groene Elke ook met geen woord over. Dat de overgrote meerderheid van onze eigen Gentse allochtonen zich voorbeeldig gedraagt maar helaas door velen alweer over dezelfde kam zullen geschoren worden, mag ook eens vermeld worden. Maar dan moet je het echte probleem wel durven benoemen, mevrouw de waarnemend burgemeester. Neem de klacht van die vrouw gerust ernstig, maar waardeer voor 1 keer ook uw politiemensen! Zij zijn het probleem niet, zij doen er alles aan om het veilig te houden.