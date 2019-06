Klachten van Termont tegen auteur Ghelamco-boek draaien op niks uit Sabine Van Damme

13 juni 2019

20u54 0 Gent De strafklacht en de burgerlijke klacht die oud-burgemeester Daniël Termont neerlegde tegen Ignace Vandewalle, auteur van het boek ‘De illegale Ghelamco-Arena’, zijn op niks uitgedraaid. De auteur spreekt van initimidatie.

In maart 2018 legde Termont een strafklacht en een burgerlijke klacht wegens laster en eerroof neer tegen Ignace Vandewalle. Specifiek ging het om een vraag in diens boek ‘De Illegale Ghelamco Arena’, namelijk: ‘Pleegde burgemeester Termont in september 2016 schriftvervalsing toen hij opdracht gaf om officiële verslagen aan te passen?’

De strafklacht werd in september 2018 a geseponeerd, en nu heeft ook de burgerlijke rechtbank in Brugge de oud-burgemeester in het ongelijk gesteld. In het vonnis staat onder meer: “Ignace Vandewalle heeft voldoende inspanningen geleverd om de informatie zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en de bronnen te controleren. In die omstandigheden kan het niet worden verweten dat Ignace Vandewalle vragen stelt omtrent de omstandigheden van het bestaan van twee versies van het verslag MIPIM 2005 en dat hij dit tot voorwerp van politiek/publiek debat heeft gemaakt teneinde mogelijke schriftvervalsing aan de kaak te stellen.”

“Het lijkt erop dat de strafklacht en de burgerlijke klacht van Termont deel uitmaakten van een poging tot het ontkrachten van de vrijemeningsuiting en de persvrijheid, een fenomeen dat bekend staat als ‘chilling’”, zegt Vandewalle u. “Dat is een batterij aan drukkingsmiddelen die er op gericht zijn om burgerbewegingen, bloggers, columnisten, wetenschappers, klokkenluiders, schrijvers, onderzoekers en journalisten te doen afzien van het gebruik van hun rechten. Veruit het populairste drukkingsmiddel is SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), rechtszaken die aangespannen worden, niet om recht te halen, maar met het oogmerk om een kritische partij te intimideren en met hoog oplopende gerechtskosten kapot te procederen. Daarom vraag ik aan een nieuwe federale regering om snel werk te maken van een anti-SLAPP-wetgeving, zoals in Canada, Australië en sommige staten van de VS al bestaat.”