Kiwanis Destelbergen schenkt 2.000 euro aan Break Out Sabine Van Damme

20 september 2019

14u38 0 Gent De serviceclub Kiwanis Destelbergen heeft een mooie cheque geschonken aan de mensen van Konnekt, voor hun project Break Out. Konnekt zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking een actieve rol te laten opnemen in de samenleving. Zij zorgden er onder meer voor dat jongeren de voorbije zomer konden meewerken op de Gentse Feesten en het Rijvers Festival.

Kiwanis is een organisatie die is overgewaaid uit Amerika. De eerste Belgische afdeling werd opgericht in de jaren ’60. Het zijn hoofdzakelijk mannenclubs, al zijn er ook al enkele vrouwenafdelingen. Gemengde organisaties zijn er in ons land niet. Kiwanis Destelbergen komt tweewekelijks samen, en organiseert geregeld activiteiten. “Het gaat dan bijvoorbeeld om concerten, met nadien een drink. We kiezen ervoor om alles luchtig en vrolijk te houden”, vertelt Benny Fevery, al jarenlang lid. “Jaarlijks schenken wij gemiddeld 25.000 euro aan diverse projecten”, zegt voorzitter Luc Staes. “We steunen bijvoorbeeld het kerstfeest voor minderbedeelde kinderen in het NH Hotel in Gent, het kinderziekenhuis van Jan Palfijn en het Jeugd-Rode Kruis van Destelbergen. Maar we steunen ook nog tientallen andere projecten, die worden aangebracht door leden van onze clubs. Zo kwamen we bij Break-Out terecht, waarbij wij een bijdrage leveren aan de mensen die zich inzetten met het helpen van jongeren met een mentale achterstand.” Break Out gaat samen met jongeren met een verstandelijke beperking, tussen 18 en 30 jaar oud, op zoek naar hun talenten. Ze stippelen dan samen een toekomstplan uit, op basis van wat de jongeren over zichzelf ontdekken. Alle info op de website van Konnekt.