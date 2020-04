Kinderverzorgers vangen 575 kinderen op tijdens paasvakantie, zodat leerkrachten kunnen rusten Jill Dhondt

15 april 2020

12u41 12 Gent Om de leraars wat ademruimte te geven, besloot de Stad Gent om 250 kinderverzorgers in te zetten voor de noodopvang van kinderen tijdens de paasvakantie. Op 53 locaties, verspreid over Groot Gent, worden nog tot het einde van het verlof 575 kinderen opgevangen.

Tijdens de paasvakantie voorziet de Stad Gent noodopvang over alle onderwijsnetten heen. Het stadsbestuur voorziet dus ook opvang in niet-stedelijke scholen, op enkele uitzonderingen na. De opvang is voorzien voor Gentse kinderen tussen de 2,5 en de 14 jaar die kwetsbaar zijn, een moeilijke thuissituatie kennen of wiens ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Het stadsbestuur heeft bewust gekozen om leraars rust te geven tijdens het paasverlof, en beroep te doen op medewerkers van de Dienst Kinderopvang voor de opvang. “Zo kunnen Gentse leraars even op adem komen, en krijgen ze de ruimte om zich ten volle voor te bereiden op nieuwe taken na de paasvakantie”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Opvoeding. De kinderverzorgers komen hierdoor vaak terecht op een onbekende plek, bij onbekende kinderen. “We luisteren vooral naar wat zij willen”, zegt Lien, één van de verzorgers. “Hoewel we proberen om zoveel mogelijk afstand te bewaren, is dat niet altijd gemakkelijk. Veel kinderen hunkeren naar fysiek contact, naar een knuffel of op de schoot zitten.”

Groepjes van twee tot twintig kinderen

Over heel Gent worden 575 kinderen opvangen tijdens de paasvakantie, waarvan er slechts 5 zijn ouder dan 12 jaar. Kinderen die voor de paasvakantie samen in de opvang zaten, werden terug bij elkaar gezet. Voor kinderen die voor de vakantie thuis bleven, werden nieuwe contactbubbels opgezet. Hierdoor verschilde het aantal kinderen per bubbel sterk, gaande van twee tot twintig kinderen per bubbel. In totaal zijn er 90 bubbels, verspreid over 53 locaties. Wanneer een kind symptomen begint te vertonen, worden aan de ouders gevraagd om het toch thuis op te vangen.