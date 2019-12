Kindertheaterfestival Spekken breekt records Sabine Van Damme

30 december 2019

13u49 2 Gent Met nog enkele dagen te gaan kan het kindertheaterfestival Spekken nu al glimmende cijfers voorleggen. Tot en met het voorbije weekend werden er al 1.000 tickets meer verkocht dan vorig jaar. Op 2 en 3 januari zijn er nog voorstellingen.

Spekken is intussen een vaste waarde in de kerst- en de paasvakantie. Dan organiseert Uitbureau een lawine aan theatervoorstellingen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Een kinderjury geeft altijd een beoordeling van de stukken, en blijkbaar helpt dat echt, want het festival wordt steeds populairder. “Van de 40 voorstellingen deze vakantie zijn er minstens 10 uitverkocht”, zegt Ilse Everaert van Uitbureau. “En we mochten nu al 1.000 mensen meer verwelkomen dan vorig jaar.” Spekken vond een vaste stek in het Tinnenpottheater, waar voor en na de voorstellingen ook volop geknutseld en gekleurd kan worden in de grote centrale zaal. Ook op 2 en 3 januari staan er nog voorstellingen van Spekken geprogrammeerd. Wie nog tickets wil koopt die best snel, het aantal plaatsen is immers beperkt.