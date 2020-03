Kinderkoor Stemband wordt groot: Wim Claeys zoekt jonge muzikanten en ook kleine zangers Sabine Van Damme

03 maart 2020

17u28 0 Gent Vijf jaar al leert Wim Claeys jonge kinderen Gentse liedjes zingen. Maar de oudste kindjes worden stilaan pubers, en dus wil Wim hen meer laten optreden, liefst met een eigen orkest bij. “Ik zoek jonge muzikanten, hooguit 22 jaar, om met mijn Stemband de baan op te gaan”, zegt hij.

Op 25 maart viert De Stemband zijn vijfde verjaardag, in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Het koor van Wim Claeys zingt alleen maar Gentse liedjes. Zo zorgt Wim er op zijn eentje voor dat het werk van Walter De Buck en Karel Waeri levend erfgoed blijft. “Maar de kindjes die er van bij het begin bij zijn, zitten nu al in het vijfde en zesde leerjaar”, zegt Claeys. “Dat zijn al bijna pubers. Daarom wil ik mijn koor uitbreiden met een band. Een bende jonge muzikanten, zodat we meer optredens kunnen versieren.”

Ook de muzikanten wil Wim echt jong hebben. “22 is echt wel de maximumleeftijd. Ik wil de enige ouwe zak op het podium zijn”, lacht hij. “Jonge zangers zijn uiteraard nog altijd welkom. Vanaf het eerste leerjaar mogen kindjes meedoen. En het is echt plezant. We repeteren elke zaterdag van het schooljaar in herberg Macharius. En dat gaat er heel los aan toe. De kindjes mogen voor mijn part op de toog staan dansen of in de gordijnen klimmen, zolang ze maar mee zingen. Dat is het belangrijkste.”

Een 40-tal kinderen zijn vandaag lid van De Stemband, op de repetities dagen er doorgaans een 30-tal op. “Maar we zouden graag meer optredens doen”, zegt Wim. “Ik denk dat een eigen band daarbij kan helpen. En misschien gaan die gasten dan wel samen, op zichzelf muziek spelen, zonder mij. Hoe leuk zou dat zijn? Ik wil bij de Stemband echt een soort jeugdhuissfeer creëren, waar jongeren zich thuis voelen.”

Voor de band zoekt Wim specifiek tieners die drum, bas, gitaar, banjo of toetsen spelen. Wie interesse heeft mag mailen naar wimclaeys@icloud.com . Dan krijg je de partituren en teksten toegestuurd.

Er is een auditie voor muzikanten gepland op 18 maart om 14 uur in Room13 in de Muide. Repetities van de Stemband, elke zaterdag van het schooljaar van 11.30 tot 12.30 uur in Herberg Macharius, en alle kindjes zijn welkom.