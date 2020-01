Kinderjury bekroont leukste Spekken-voorstellingen Sabine Van Damme

04 januari 2020

21u19 0 Gent De kerstvakantie zit er bijna op, en dus is ook het Kindertheaterfestival Spekken voorbij. Een kinderjury selecteerde de leukste voorstellingen, en de acteurs kregen een snoeptaart.

Met 31 voorstellingen op 11 dagen tijd, allemaal in het Tinnenpottheater in het Prinsenhof, heeft Spekken er een geweldige editie op zitten. Heel wat voorstellingen waren uitverkocht. Op de laatste dag kozen de kinderen zelf van welke voorstelling ze het meest genoten hadden, per leeftijdscategorie. Bij de allerkleinsten, voorstellingen voor kindjes jonger dan 5 jaar, telde onder meer het gelach tijdens de voorstelling als graadmeter. Stefaan de Pelikaan van Rein De Vos bleek de kleintjes het meest bekoord te hebben. Bij de 5+ voorstellingen kwam Meneer B vliegt naar de Maan van Studio Dondersteen als winnaar uit de bus, de 8-plussers kozen De Allereerste Keer van Piv Huvluv als beste voorstelling. Het volledige theaterhuis van Jo Decaluwe rook naar snoep, want ook alle kleine juryleden kregen lekkers mee naar huis. In de paasvakantie staat een nieuwe editie van Spekken gepland, wie zeker kaarten wil houdt best de site van Uitbureau in de gaten.