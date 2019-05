Kindergraven ontdekt bij graafwerken aan Sint-Baafs Erik De Troyer

23 mei 2019

12u43 16 Gent Aan de Sint-Baafskathedraal zijn de werken voor het bezoekerscentrum van het Lam Gods begonnen. Archeologen hebben er een wat lugubere, maar niet onverwachte ontdekking gedaan: massagraven en een voorbehouden begraafplaats voor jonge kinderen.

Het parochiekerkhof, dat zich vanaf de twaalfde eeuw tot in 1784 rondom de kathedraal bevond, valt te zien op oude schilderijen en stadsplannen. Echt verrassend is de vondst dus niet. De ontdekking toont aan dat de zone ter hoogte van het geplande bezoekerscentrum was voorbehouden voor vroeg gestorven kinderen, tot maximum drie jaar. Aan de zijde van de Limburgstraat kwamen ook twee massagraven aan het licht. Een met 31 doden en een tweede vermoedelijke massagraf met 21 doden. Mogelijke doodsoorzaken zijn een epidemische ziekte, oorlog of hongersnood. De archeologen willen nu bepalen of alle individuen in de massagraven dezelfde doodsoorzaak hebben.

In de zomer van 2020 opent in de Sint-Baafskathedraal het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods. De crypte zal een deel van dat bezoekerscentrum vormen. Daar zal men met ‘augmented reality brillen’ een rondleiding krijgen door de geschiedenis van het Lam Gods. Het meesterwerk zelf komt in de sacramentskapel te hangen, in een glazen kooi met geregelde temperatuur en vochtigheid.

Aan de achterkant van de kathedraal wordt een moderne glazen toren gebouwd. Die moet de verschillende niveau’s van de kathedraal met elkaar verbinden. Er wordt verwacht dat er zo’n 400.000 bezoekers per jaar naar de Sint-Baafskathedraal zullen komen.

Vandaag is al duidelijk dat het een hele klus wordt. Binnenruimtes tussen het bisschoppelijk paleis en de kathedraal worden uitgegraven, de crypte werd grotendeels afgetimmerd, aan de achterkant van de kathedraal staat een stelling en er zijn dakwerken aan de gang. Zelfs in de kathedraal kunnen de werken moeilijk weggestoken worden. De vele toeristen moeten ladders, kabels en lawaai het komende jaar proberen negeren. Maar het zal het ongetwijfeld waard zijn.