Kinderen schaven technologische kennis bij met Fyxxi in De Abt

18 juli 2019

15u18 0 Gent Kinderen uit de lagere school die tijdens de zomervakantie hun technologische kennis willen bijschaven, blijven niet op hun honger zitten tijdens de Gentse Feesten.

Iedere namiddag brengt het gespecialiseerde Gentse Fyxxilab creatieve techniekworkshops. De deelnemers leren een robot maken uit recuperatiemateriaal, bouwen hun eigen robot(arm) of creëren een stop-motion filmpje. “Daarnaast kan je doorlopend op ontdekkingstocht: : allerlei robots, apps en ander technologische snufjes staan klaar voor de jeugd. Neem je eigen 3D-print mee naar huis, schilder met een machine of programmeer met LEGO”, klinkt het uitnodigend.

De workshops worden gegeven in de zaal boven restaurant De Abt in de Lange Kruisstraat 4 in Gent en vinden plaats van zaterdag 20 tot en met 27 juli, met uitzondering van zondag 21 juli. Telkens van 14 tot 16.30 uur. Er is opvang van 13.45 tot 16.45 uur. De eerste groep bestaat uit leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar, de tweede van het vierde tot het zesde leerjaar. Er zijn slechts 15 plaatsen per groep per dag. Per workshop betaal je 15 euro die je cash betaalt bij de start van de workshop.