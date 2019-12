Kinderen overhandigen klimaatbundel aan burgemeester en klimaatschepen van Gent Jill Dhondt

23 december 2019

18u14 0 Gent Lola, Maximiliaan en Viola overhandigden met trots hun klimaatbundel aan de burgemeester en klimaatschepen van Gent. In de bundel staan creatieve oplossingen om duurzaamheid te verzekeren, verzameld tijdens de Kids Climate Conference.

De Kids Climate Conference is een klimaattop voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Door kinderen te laten nadenken over duurzaamheid hopen de organisatoren hen te betrekken en te inspireren. Hun opzet was geslaagd: aan het einde van de zesde editie stelden de deelnemers een klimaatbundel samen met twaalf oplossingen. Een greep uit het aanbod: laat een stukje van je tuin verwilderen, importeer minder groenten en fruit, introduceer veggie-vrijdagen op school en maak van plastic-vissers een betaald beroep.

Lola, Maximiliaan en Viola brachten de bundel naar het Gentse stadhuis nadat ze hadden deelgenomen aan de conferentie. Jean Henkens, de geestesvader van de conferentie, hoopt dat nog meer kinderen hun voorbeeld zullen volgen. Burgemeester Mathias De Clercq en klimaatschepen Tine Heyse namen de bundel met plezier in ontvangst. ‘’Deze maand ontvingen wij nog een internationale prijs van de VN voor ons voedselproject Gent en Garde. Het thema ligt ons nauw aan het hart.”