Kinderen filmen hoe papa mama in elkaar slaat Wouter Spillebeen

22 november 2019

17u23 22 Gent Een Gentse vader van 39 die zijn vrouw harde klappen gaf na een discussie over geld, stopte pas met ontkennen toen hij de filmpjes zag die zijn jonge kinderen maakten tijdens de vechtpartij. Hij riskeert een celstraf van een jaar, mogelijk met probatievoorwaarden zodat hij agressiebegeleiding kan zoeken.

De hulpdiensten werden gealarmeerd toen omwonenden schreeuwende kinderen hoorden. Een ruzie tussen een koppel was geëscaleerd en er waren klappen gevallen. Toen de politie ter plaatse kwam, stelden ze een grote wanorde vast in hun woning, waaronder een kapotte vaas. De man des huizes verklaarde eerst nog dat zijn vrouw die vaas op haar eigen hoofd kapot had geslagen. Maar filmpjes die de kinderen maakten, vertelden een ander verhaal.

“Het is duidelijk te zien dat zij op de grond geduwd wordt. Hij heeft haar bij de haren gegrepen en met de vuist geslagen. Daarna volgde nog een trap tegen haar middel”, wist de procureur. “Het is verontrustend dat hij de schuld volledig van zich af schuift. Zelfs de vrouw, die bang is van meneer, legt de schuld bij zichzelf. Maar bij het zien van de beelden, kon hij alleen maar toegeven.”

Agressieprobleem

“De kinderen hebben gezien dat het gevaarlijk werd en liepen naar buiten”, sprak de rechter. “Het gebeurt weinig dat kinderen het geweld opnemen en aan de politie zeggen: ‘Dit is wat mijn vader gedaan heeft’. Ze hebben al veel moeten meemaken en aanhoren, zelfs de fysieke agressie tegen hun moeder. Kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn van een ruzie tussen de ouders.”

De man werd in het verleden al eens veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor partnergeweld. Hij geeft toe dat hij agressieprobleem heeft. Daarom krijgt hij zijn celstraf mogelijk met uitstel onder voorwaarden zodat hij begeleiding kan zoeken. Het vonnis valt op 20 december.