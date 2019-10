Kinderen baas in eerste belevingswinkel pyjamamerk Woody Yannick De Spiegeleir

25 oktober 2019

12u38 0 Gent In de Korte Dagsteeg heeft het Gents pyjamamerk Woody gisteren haar eerste ‘Flagshipstore’ geopend. Beleving voor kinderen staat centraal in de gloednieuwe winkel.

Woody lanceerde als eerste Belgisch bedrijf een app die diertjes op confectie tot leven wekte, en dit dankzij de combinatie van augmented reality en artificiële intelligentie. “We willlen verder gaan dan tweedimensionale prints en sterk inzetten op beleving”, klinkt het. In de belevingswinkel op maat van kinderen word je letterlijk meegenomen in de Woody Wereld en waar je Flex het Spookdiertje, Alfred de Alpaca en Disco Dodo tegen het lijf loopt. Zo geeft de shop ook licht in het donker.

Ouders zijn welkom, maar het is en blijft een wereld op maat van de kinderen. Vandaar dat in de shop de kleding op kids hoogte hangt, dat er kruipnetten zijn in de shop om je even in de Woody Wereld te wanen. Tekeningen inkleuren is interactief en digitaal.