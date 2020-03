Kinderdagverblijven blijven langer open voor zorgverleners Jill Dhondt

24 maart 2020

10u24 0 Gent De Stad Gent houdt vier kinderdagverblijven open tot 21 uur voor kinderen van medisch personeel, zolang de crisis duurt.

De kinderdagverblijven ‘De Kleine Prins’, ‘Nieuwland’ en ‘Domino’ blijven een uur langer open dan normaal. ‘Kobe en Nanou’ gaat drie uur later dicht dan gewoonlijk. Met deze maatregel gaat de stad in op de vraag van zorgverlenende ouders die zware, onregelmatige shifts moeten draaien. “Zonder de nodige opvang kunnen ouders in een cruciale sector zoals de medische wereld niet met een gerust hart aan de slag”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs. “Chapeau voor de inzet van onze kinderbegeleiders.”

Ouders met opvangvragen kunnen terecht bij het Kinderopvangpunt Gent.