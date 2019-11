Kinderboerderij Mekkerland herrijst in Mariakerke, aan wzc Zuiderlicht Sabine Van Damme

07 november 2019

14u08 6 Gent De Kinderboerderij Mekkerland, die moest verdwijnen aan de Lübecksite om plaats te maken voor het Roma-project, kan dan toch blijven bestaan. De dieren krijgen een nieuwe stek in de achtertuin van woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke, en dat voor minstens 5 jaar.

Mekkerland, één van de projecten die gerealiseerd werden met het burgerbudget, heropent in het voorjaar van 2020. Na 2 zomers op de Lübecksite aan de Afrikalaan leek het einde verhaal voor het leuke project, maar het krijgt dus een tweede adem. De kinderboerderij, waar niet gekweekt, geslacht of gemolken wordt, was meteen een schot in de roos toen ze op wandelafstand van het stadscentrum opende. Maar op de Lübecksite komt een project voor intra-Europese migranten, dus moest Mekkerland er weg.

De stad zocht en vond een alternatief. De grote achtertuin van woonzorgcentrum Zuiderlicht in de Zuidbroek in Mariakerke biedt nu een oplossing. Daar zal Mekkerland voor minstens vijf jaar een nieuwe werking uitbouwen. Ze krijgen er een terrein van 1 hectare groot. “We wisten van bij het begin dat de Lübecksite een tijdelijk verhaal was”, zegt Stefanie Cottenier, coördinator van Mekkerland. “We hopen nu in Mariakerke nieuwe vrijwilligers te vinden die willen helpen bij ons project.”

Mekkerland zal alvast samenwerken met het woonzorgcentrum, maar ook met Zwerfgoed vzw, een vrijwilligersorganisatie die jongeren tijdelijk opvangt wanneer het op school of thuis even niet meer gaat. Jongeren die nood hebben aan een time-out en de bewoners van het woonzorgcentrum zullen samen voor de dieren zorgen.

