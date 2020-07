Kinderboerderij Mekkerland blijft zeker vijf jaar lang in tuin van woonzorgcentrum



Erik De Troyer

04 juli 2020

13u53 24 Gent Achter woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke opende zaterdag kinderboerderij Mekkerland de deuren. Behalve kinderen kunnen ook de senioren uit het rusthuis er tussen de dieren terecht.

Mekkerland is al een bekende naam in Gent. Twee jaar lang was de kinderboerderij gevestigd op de vroegere Lübecksite aan de Afrikalaan. “We zijn een kinderboerderij met een unieke visie. Onze dieren zijn ons niets verschuldigd. Ze worden niet gemolken en ze worden niet geslacht. Alles is hier ook vegan… al valt dat niet meteen op”, legt Stefanie Cottenier uit. Ze haalde haar inspiratie in Amsterdam. “Daar zijn er wel 10 kleinschalige kinderboerderijen in de stad. Toen het burgerbudget werd gelanceerd heb ik besloten er zelf een te lanceren. Ik heb het me bijna geen moment beklaagd. Enkel wanneer een dier sterft is het lastig.”

Geen bouwplannen

“We liggen nu een eindje verder uit het centrum maar met de fiets zijn we wel veiliger te bereiken dan onze oude site. Ik weet zeker dat men ons hier zal vinden”, zegt Stefanie.

Mekkerland mag er al zeker 5 jaar blijven. “Dit is eigenlijk de tuin van het woonzorgcentrum. Hier zijn geen plannen om te bouwen en dus kan dit project hier zeker een hele tijd deze grond gebruiken”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a).

De jongeren van Zwerfgoed vzw zullen voor de inkleding van het terrein zorgen. Das Kunst zorgt voor kunstprojecten voor kinderen.