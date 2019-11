Kind (8) kritiek na val van trap in lagere school Wouter Spillebeen

29 november 2019

11u02 24 Gent In basisschool KLIM in de Sint-Pietersaalststraat in Gent is een 8-jarige leerlinge uit het derde leerjaar donderdag aan het einde van de schooldag zwaargewond geraakt bij een val van de trap. “Alles wijst op een zeer jammerlijk ongeval met ernstige gevolgen”, klinkt het bij de school.

Bij het afdalen van de trap kwam het kind donderdag rond 15.10 uur ten val. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. “De school werkt samen met politie en parket om de precieze oorzaak van het ongeval te kennen”, reageert directeur Lieven Wytynck. “Ze was op weg naar de rij en liep zo goed als alleen op de trap omdat ze wat later was dan de anderen. Daarom zijn er dus ook geen getuigen. Maar zeker omdat ze alleen was, wijst alles in de richting van een spijtig ongeval. Haar gezondheidstoestand is kritiek met enkele zware verwondingen die momenteel worden gemonitord op de intensieve zorgen voor kinderen.”

Leerlingen en leerkrachten krijgen begeleiding aangeboden op school. “Vrijdag zal er een hulpverlener op school komen om nabij te zijn voor wie hier nood aan heeft, zowel voor leerlingen als leerkrachten”, aldus de directie. “We staan ook in nauw contact met de ouders. Zij gaan door een hel, dit is het ergste wat je als ouder kan meemaken."

Verschillende andere ouders maken zich intussen ook zorgen. “Er is ons gevraagd om duidelijk en tijdig te communiceren over het ongeval via onze website. Ouders willen op de hoogte zijn zodat ze ook weten welke eventuele hulp en begeleiding hun kind nodig zal hebben”, klinkt het bij de directie.