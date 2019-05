Kiezen kan tot 14 uur! (En andere leuke cijfers over zondag) Sabine Van Damme

24 mei 2019

17u37 9 Gent Zondag moet iedereen naar de stembus. In Gent zijn we gedrild en weten we dat dat tussen 8 en 13 uur moet. Alleen is het deze keer anders. Stemmen kan tot 14 uur.

182.066 Gentenaars brengen op 26 mei hun stem in Gent. Omdat het ook Europese verkiezingen zijn, kan er gestemd worden tot 14 uur, een uur langer dan normaal. “Dat komt omdat het ook Europese verkiezingen zijn”, klinkt het op het kabinet van Mieke Van Hecke. “Dat is een Europese richtlijn.”

Van de 182.066 Gentse kiezers zijn er 181.022 Belgen. Van de 181.022 Belgen zijn er 736 Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn. Daarvan komen 112 kiezers persoonlijk in België stemmen, 624 van hen stemmen bij volmacht. Er zullen op 26 mei 1.377 mensen voor het eerst hun stem uitbrengen. Dat cijfer ligt opvallend laag, maar dat is logisch. Het zijn immers pas verkiezingen geweest, er zijn dus 1.377 Gentenaars die 18 jaar zijn geworden tussen 14 oktober en vandaag. Wie na 1 maart 2019 naar Gent verhuisde, zal nog in de vroegere gemeente moeten stemmen

15.944 niet-geregistreerde EU-onderdanen zijn per brief geïnformeered over hun recht om zich als kiezer te registreren voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Daarnaast werden 599 reeds geregistreerde EU-onderdanen herinnerd aan hun stemplicht voor de komende verkiezingen. In totaal werden dus 16.543 brieven verstuurd. 1.044 niet-Belgische EU-onderdanen registreerden zich in Gent als kiezer voor de verkiezingen van het Europees Parlement. 537 daarvan registreerden zich in 2018 en 2019. Het merendeel van deze geregistreerde kiezers is afkomstig uit onze buurlanden. Zo komen de meeste kiezers uit Nederland (349). Op de tweede plaats staat Bulgarije (124), gevolgd door Duitsland (104).

Zondag zijn er in Gen 272 stembureaus, en 273 telbureaus op 12 locaties. Voor de stembureaus worden 272 voorzitters, 272 secretarissen en 1.088 bijzitters opgeroepen. 273 voorzitters, 273 secretarissen en 1.092 bijzitters zullen op ‘het feest van de democratie’ hun burgerplicht vervullen in de telbureaus. In totaal zullen dus 3.270 Gentenaars opgeroepen worden deze verkiezingen.