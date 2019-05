Kevin De Bruyne dé ster op tornooi dat zijn naam draagt Drongense voetbalclub organiseert steeds groter en internationaler tornooi Sabine Van Damme

25 mei 2019

20u38 3 Gent Vandaag en ook nog morgen vindt in Drongen de Kevin De Bruyne-Cup plaats, een internationaal jeugdvoetbaltornooi. Omdat Kevin De Bruyne – zelf afkomstig uit Drongen – als kind nog bij die ploeg speelde, gaf hij graag zijn naam aan het tornooi. En niet alleen dat. Al voor de derde keer was hij vandaag aanwezig op het evenement dat voor het vierde jaar georganiseerd werd.

Handtekeningen, selfies, roepende kindjes. Kevin De Bruyne kon geen voet verzetten in KVE Drongen zonder aangesproken te worden. En hij vond het niet eens erg. “Ik heb mijn naam aan dit tornooi gegeven, omdat ik dat belangrijk vind. Toen ik jeugdspeler was, vond ik zo’n tornooien geweldig. Wij kregen toen niet vaak de kans om tegen buitenlandse ploegen te spelen.” Dat hij als wereldster al voor de derde keer zelf aanwezig is op de KDB-Cup, die nog maar voor de 4de keer wordt georganiseerd, vindt hij zelfs een beetje zijn plicht. “Waarom niet, als ik tijd hebt?” klinkt het laconiek. Waarna hij tijd maakte voor foto’s en handtekeningen voor een massa kinderen. Sommigen stonden daarvoor al 3 uur te wachten. Ook burgemeester Mathias De Clercq kwam even langs om het voetbalidool te zien, daarvoor muisde hij er zelfs even vanonder op het lentefeest van zijn zoon Cezar.

De KDB-Cup groeide op 4 jaar tijd uit tot een gerespecteerd en groot tornooi. Deelnemende ploegen dragen ronkende namen: Manchester City, Barcelona, Chelsea, PSG en zelfs Bayern München. De Bruyne zelf keek naar de match tussen Genk en Manchester City, twee ploegen waar hij zelf speelde. Genk won, na strafschoppen.

De Bruyne was overigens niet de enige ster in Drongen. Ook de trainers van de Rode Duivels, Roberto Martinez, was er. Die komt zondag zelfs terug; De Bruyne en Martinez praatten honderduit, over voetbal, maar ook over vakantie en over de kinderen. Die van De Bruyne zijn intussen 3 jaar en 7 maanden. Vorig jaar had hij zijn oudste mee naar de KDB-Cup, dit jaar niet. “Te moeilijk, en we vertrekken morgen op reis.” Ook Jean-Marie Pfaff en Gella Vandecaveye toonden zich vandaag in Drongen.

Het U15-tornooi groeit intussen steeds verder door. Dit jaar haalden ze met Roc Nation Sport een opmerkelijke sponsor binnen, meteen met een contract voor 3 jaar. Er waren overigens aanvragen van ploegen over de hele wereld om mee te mogen doen. Maar nog uitbreiden kan voorlopig niet, toch niet in Drongen, want daarvoor ontbreekt de accommodatie.

Kevin De Bruyne gaat overigens niet stemmen morgen. “Ik woon in Engeland, niet hier”, knipoogt hij.

Ook zondag is er nog de hele dag voetbal bij KVE Drongen. Alle info op de website.