Ketnetheld en freerunner Nico Vanhole gebruikt Gent als parcours: “Het is mijn favoriete stad” Jill Dhondt

17 september 2020

13u15 3 Gent Nico Vanhole is een parkouratleet, wat erop neerkomt dat hij de stad als één grote oefenbaan ziet. Je hebt hem misschien al zien springen van de ene muur naar de andere, maar de kans is groter dat je hem al aan het werk zag in het televisieprogramma ‘Helden’ op Ketnet. Nico komt dan wel uit Leuven, maar Gent is naar eigen zeggen zijn favoriete plek om parkour te beoefenen.

De wereld is een speeltuin voor Nico Vanhole. Geen enkele muur of reling is veilig in zijn thuisstad Leuven, maar de man trekt ook graag naar andere steden om te springen, klimmen, hangen en rollen. Nico is namelijk een parkouratleet: hij beweegt in interactie met de stedelijke omgeving. Zo springt hij van de ene lage muur naar de andere, werpt hij zich tussen twee relingen door of trekt hij zich op aan een paal. Er komt vooral veel geloop, geklim, gehang, gespring, gerol en gedraai aan te pas, maar geen materiaal.

Favoriete Belgische stad

Nico is zodanig goed in wat hij doet, dat hij er zijn boterham mee verdient. In een speelhal in Leuven leert hij anderen hoe ze vlot over, rond en door obstakels kunnen bewegen, maar hij trekt ook regelmatig naar de stad om zijn spieren warm te houden. Gent is naar eigen zeggen zijn favoriete Belgische stad om parkour te beoefenen. Op zijn populaire Instagrampagina zie je hoe hij verschillende bekende plekken in Gent verkent op zijn eigen manier: al springend, klimmend, hangend, rollend... De speelcontainer op de Bargiebrug gebruikt hij bijvoorbeeld niet als zitplek, maar als oefenplatform. Aan de Dulle Griet springt hij van het lage muurtje rond het kanon bijna het water in. ‘Landen op de dunne afsluiting aan het water was toch een uitdaging’, klinkt het op zijn Instagram.