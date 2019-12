Kerstfeest voor kwetsbare gezinnen in NH Hotel Jill Dhondt

24 december 2019

16u04 0 Gent De middag voor kerstavond werden honderd kinderen uit kwetsbare gezinnen uitgenodigd om een kerstfeest bij te wonen in het NH Hotel. Het werd een geanimeerde middag vol grime, disco, pannenkoeken en cadeautjes.

Het was de tiende keer dat het NH Hotel een kerstfeest organiseerde voor gezinnen die het niet breed hebben. Ze vinden telkens een partner in het OCMW en het CAW Oost-Vlaanderen om de boodschap door te geven. Er is plaats voor 100 kinderen, wie zich als eerste inschrijft kan erbij zijn. Elk gezin betaalt één symbolische euro bij reservatie. “Wij zorgen voor animatie en cadeautjes voor de kinderen”, zegt initiatiefnemer Guy Reynebeau.

Het kerstfeest speelt zich af in de vroege namiddag zodat de gezinnen de avond vrij hebben om hun familie op te zoeken. Een twintigtal vrijwilligers zorgen voor pannenkoeken, grime, een kinderdisco, een kerstman, geschenken en een show om de kinderen in de watten te leggen. “Ze doen dat belangeloos”, vertelt Guy, “net zoals het hotelpersoneel dat hier vandaag aanwezig is om te helpen.”

“De kinderen krijgen wat hen toekomt”

Het is de eerste keer dat Aldin het kerstfeest bezoekt met zijn vrouw en drie kinderen. “Waar er feest is neem ik de kinderen mee”, zegt hij. Voor Tania is het de derde keer dat ze het kerstfeest bijwoont met haar dochter, haar zoon en twee kleinkinderen. “Ik vind het goed dat zo een feest georganiseerd wordt mensen die niet veel hebben”, zegt ze. “Het is heel fijn voor de kinderen, ze kunnen hier hunzelf zijn. Ze krijgen ballonnen, grime, alles wat hen toekomt. En voor ons, de ouders, is de drempel weg. Iedereen hier zit in hetzelfde schuitje. We zijn hier allemaal voor de kinderen.”

De kleinkinderen van Tania dragen kerstkleedjes, net zoals Michelle en haar familie, een tafel verderop. Michelle gaat elk jaar met haar twee kinderen en één kleinkind. “De kinderen kijken er elk jaar naar uit”, vertelt ze. “Het is een heel leuk feest. Mijn kinderen worden hier behandeld elk ander kind.”