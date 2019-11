Kerkfabriek: “We hebben géén 20 miljoen tekort voor bezoekerscentrum” (Maar dat stond wel in hun brief) Sabine Van Damme

05 november 2019

19u16 0 Gent “Wij wisten al lang dat ons bezoekerscentrum 30 miljoen euro zou kosten. Dat de stad nu laat uitschijnen dat we dat niet wisten en dat we nu wanhopig op zoek zijn naar geld, is een kwakkel”, zegt kanunnik Ludo Collin van de kerkfabriek. Nochtans is dat wel exact wat in zijn brief stond.

In de commissie van maandagavond vertelde cultuurschepen Sami Souguir dat de Kerkfabriek nog 20 miljoen euro zoekt voor de bouw van het bezoekerscentrum. “We ontvingen een brief van kanunnik Ludo Collin, waarin hij de stad vraagt om een bijdrage aan het bezoekerscentrum in de kathedraal”, zei Souguir. “Blijkbaar is de geraamde kost van dat bouwwerk opgelopen van 9,3 miljoen tot 30 miljoen euro.”

“Klopt niet”, zegt Ludo Collin van de Kerkfabriek. “Wij wisten al lang dat het bezoekerscentrum 30 miljoen zou kosten. Dat vertel ik het laatste jaar al op élke vergadering. Die 9,3 miljoen euro is niet de oorspronkelijke raming, dat is de toelage die we van Onroerend Erfgoed en van Toerisme Vlaanderen hebben gekregen.

Dat de stad nu laat uitschijnen dat we wanhopig op zoek zijn naar geld, is een kwakkel. We zouden de werken nooit laten starten hebben in maart, mochten we niet weten dat we dat geld bij elkaar krijgen. Ja, we onderhandelen nog met banken over een lening, op basis van ons businessplan. Maar we vinden wel dat de stad een stuk mag bijdragen. Daarom heb ik die brief gestuurd. Wij lenen ons Lam Gods uit voor een tentoonstelling die de stad heel veel zal opbrengen, wij geven ook veel geld uit voor dat bezoekerscentrum. Is het dan zo vreemd dat we de stad om een bijdrage vragen? De schepen was overigens niet betrokken bij het dossier van het bezoekerscentrum. Onze voogdijoverheid is de provincie, niet de stad.”

Vreemd genoeg is de uitleg die Sami Souguir maandag gaf, over het onvoorzien oplopen van de kostprijs van 9,3 tot 30 miljoen euro, wel exact wat er in de brief van Ludo Collin staat. Die brief dateert van augustus. De stad heeft overigens beslist niet mee te betalen aan het bezoekerscentrum, net omdat de stad officieel niks met de kathedraal te maken heeft, en ook omdat al vrij veel geld is gepompt in de promotiecampagne van de het Van Eyck-jaar.

Het bezoekerscentrum in de kathedraal zal overigens niet in juni 2020 klaar zijn zoals eerst was voorzien, maar pas in oktober. De toegang tot dat bezoekerscentrum, waar de gerestaureerde triptiek ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ komt te hangen, zal 12 euro kosten.