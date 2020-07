Kerk van Meulestede wordt een cultuurtempel: “Standbeelden, kruisbeelden en preekstoel blijven staan”

Erik De Troyer

04 juli 2020

11u42 15 Gent De kerk van Meulestede krijgt een tweede leven als buurt- en evenementenzaal. Zaterdag werden die plannen voorgesteld aan de buurt.

In de Sint-Antonius Abt-kerk op het Redersplein worden al lange tijd geen kerkdiensten meer gehouden. Intussen is de kerk zelfs ontwijd. De stad die eigenaar is van de kerk ging op zoek naar een partner om zich over het gebouw te ontfermen en vond die in de vzw Meulestede die ook het culturele centrum op Meulestede runt.

Protest ongelovigen

“De kerk zal er blijven uitzien als een kerk. De standbeelden, kruisbeelden en de preekstoel blijven hier staan”, zegt Freddy Ketels van de vzw. “Ik als gelovige dacht er aan om de beelden weg te halen maar daar kwam protest tegen van de ongelovigen”, lacht hij. “Zij wilden al die beelden bewaren dus waarom niet?”

Vermoedelijk zullen in de loop van 2021 de werken aanvatten. Er komt een structuur met bogen aan de buitenkant van de kerk en binnenin wordt alles klaargemaakt om de zaal te kunnen gebruiken als evenementenzaal. “We mikken op allerlei socio-culturele activiteiten: een concert, een bloemenbeurs, een buurtvergadering,… dat moet hier allemaal kunnen.”