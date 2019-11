Kentucky Fried Chicken komt in mei naar Gent Sabine Van Damme @ David Acke

26 november 2019

14u37 190 Gent De populaire Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) opent in mei de deuren in Gent. De Overpoortstraat is daarvoor de uitverkoren locatie. Gent krijgt niet de eerste KFC in Vlaanderen, die is er in Wijnegem Shoppingcenter. Ook Hasselt en Turnhout zullen nog voor Gent een KFC hebben.

Het zijn de ondernemers Jan Peeters en Mathé Heeren die de rechten hebben verkregen om KFC’s te openen in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Voor Vlaanderen en Brussel kan dat oplopen tot 40 zaken in de komende 5 jaar. Ze willen daarbij niet alleen mikken op stadscentra, maar ook op de randen, met drive-in-mogelijkheden. Officieel is er al één KFC in het land, in het Brusselse Noordstation. Dat wordt uitgebaat door Autogrill België, dat de rechten heeft voor KFC’s in stations en op snelwegparkings. Big business dus, die chickens. Voor KFC-restaurants in Wallonië en ook in Brussel is overigens nog een derde rechtenhouder aangeduid. Brussel wordt dus een strijdtoneel.

Voor de eerste vestiging in Gent is de Overpoortstraat gekozen als uitverkoren locatie, boven de Albert Heijn. Een logische zet, die straat is nog steeds het is het episch centrum van het studentenleven. De opening is voorzien in mei 2020, volgend voor jaar dus. Gent zal daarmee de vierde Kentucky Fried Chicken in Vlaanderen hebben. KFC Wijnegem opende op 20 november, en ook Hasselt en Turnhout staan in de stellingen en zullen nog voor de Gentse KFC open zijn.