Kennedylaan afgesloten na botsing met spookrijder Wouter Spillebeen

02 augustus 2020

00u16 14 Gent De John F. Kennedylaan is deze nacht afgesloten in de richting van Zelzate tussen de Moervaartkaai en Sint-Kruis-Winkeldorp na een verkeersongeval. Een van de betrokken chauffeurs reed in de verkeerde richting.

Het ongeval op de John F. Kennedylaan gebeurde rond 22.45 uur tussen een Nederlandse en een Belgische wagen. Een van de twee chauffeurs was aan het spookrijden in de richting van Gent. Een tegenligger die wel in de juiste richting reed, kon de spookrijder niet tijdig ontwijken en het kwam tot een frontale aanrijding. Na de hevige klap vlogen de wagens nog wat verder, waardoor ze ruim 100 meter van elkaar verwijderd tot stilstand kwamen.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De chauffeurs hadden geluk, want ze liepen beiden enkel lichte verwondingen op. Ze werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent. Intussen zetten de politie en de brandweer de rijbaan af zodat ze de precieze omstandigheden van het ongeval konden onderzoeken. De brokstukken en glasscherven die op de rijbaan belandden, worden opgeruimd en de wagens moeten weggetakeld worden. De rijbaan blijft tot dan afgesloten.