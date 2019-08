KBC-toren krijgt er een klein broertje bij Erik De Troyer

19 augustus 2019

16u55 6 Gent In de oksel van de verkeerswisselaar in Sint-Denijs-Westrem komt een groot kantoren- en winkelcomplex. Een klein broertje van de KBC-toren zeg maar. De oude bedrijfsgebouwen van onder andere Huurland en Colora worden afgebroken.

Het openbaar onderzoek startte anderhalve week geleden. Het gaat om een lap grond ingesloten tussen de Kortrijksesteenweg en de arm van de verkeerswisselaar. Vandaag zijn grafisch bedrijf Esko, sojaproducent Alpro en de vestiging van zelfbedieningsrestaurant Colmar daar gevestigd. Die bedrijven blijven er. Alle andere gebouwen op het terrein worden gesloopt, goed voor meer dan 4.800 vierkante meter aan te slopen oppervlakte. De oude gebouwen van Colora, Huurland en enkele private woningen gaan tegen de vlakte.

“Welke bedrijven er zich precies zullen vestigen is nog niet bepaald”, zegt Stefan Sergeant van projectontwikkelaar Ipes. “Wel staat vast dat het gebouw een mix van kantoren, winkels en sportaccomodatie wordt. Die mix komt er op vraag van de stad om de site levendig te maken. We hebben in totaal 6 jaar gewerkt aan dit project.”

Het gebouw zal vier lagen met parkeerplaatsen hebben, twee ondergronds,en twee bovengronds (verdiepingen 2 en 3), goed voor 400 stuks. Op de eerste verdieping komt een grote showroom van keukens. Op verdieping 4 staat een trampolinepark ingepland met een cafetaria. Verdiepingen 4 tot en met 8 bestaat uit kantoren.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 7 september.