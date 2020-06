Kattenhater aan het werk? “Twaalf beestjes verdwenen in één jaar tijd, dat kan geen toeval zijn” Cedric Matthys

03 juni 2020

18u42 2 Gent In de buurt Oude Bareel, vlak bij de Carrefour van Oostakker, zijn sinds vorig jaar twaalf katten verdwenen. Buurtbewoonster Elly Van Der Mynsbrugge (25) startte een onderzoek. “Ik hoop dat de waarheid aan het licht komt.”

Waarom verdwijnen er in de buurt van de Oudebareelstraat in Oostakker aan de lopende band katten? Dat is de vraag die Elly Van Der Mynsbrugge al sinds vorig jaar bezighoudt. Eind oktober verdween haar kat Louis. Op haar inlineskates deelde de 25-jarige Gentse zeshonderd flyers uit. De start van het mysterie. “Nadat ik alle flyers gebust had, kwam de ene na de andere telefoon binnen", zegt ze. “Blijkbaar was mijn Louis niet de enige kat die spoorloos verdween. In drie aanpalende straten - goed voor een straal van ongeveer 100 meter - zijn sinds maart 2019 in totaal twaalf katten zoek geraakt. Ik heb van alle katten een foto gezocht en maakte een aparte flyer. We moeten weten wat er hier aan de hand is. Ik belde al naar het vilbeluik (de instantie die dode dieren ophaalt, nvdr.), maar zij vonden hier het afgelopen jaar geen overleden katten terug. Ook de Gentse asielen en de dierenartsen uit buurt weten van niks.”

Corona

Bij de start van haar onderzoek was de Gentse thuisverpleegster dagelijks een drietal uur zoet met de zoektocht. Begin dit jaar liet ze de zaak even rusten, maar nu gaat ze er opnieuw voor. Toen op 8 mei - na een relatief rustige periode - Polly verdween, was het tijd om actie te ondernemen. “Voor de buurvrouw in kwestie was het al de derde kat die ze kwijtraakte. Nadat in de krokusvakantie vorig jaar Billie en James waren verdwenen, was nu Polly aan de beurt. Ik hoop daarom dat deze coronaperiode een kantelpunt kan zijn. Heel wat mensen zijn lange tijd thuis geweest. Hopelijk heeft iemand iets gezien.”

Duivenmelker

Hoe de vork aan de steel zit, is voorlopig onduidelijk. Er kwam al iemand van de lokale politie bij Elly Van Der Mynsbrugge over de vloer en er loopt momenteel een onderzoek. Sommige buurtbewoners wijzen richting een duivenmelker die niet veel verder woont. “Hij was een negental jaar geleden al eens betrokken bij een soortgelijke zaak”, vertelt Van Der Mynsbrugge. “Toch lijkt me dat eerder ongeloofwaardig. De katten woonden te dicht bij elkaar om geen verband te zien, maar te ver van de duivenmelker om allemaal bij hem langsgeweest te zijn. Ik hoop gewoon dat de waarheid aan het licht komt.”