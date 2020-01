Katje reist half Vlaanderen rond onder motorkap Cedric Matthys

07 januari 2020

16u10 0 Gent De afgelopen dagen heeft Junaid Chaudry nietsvermoedend met een zes maanden oude kat onder zijn motorkap rondgereden. De 22-jarige man uit Eeklo lichtte de brandweer in die het dier bevrijdde. Een dierenarts uit Zwijnaarde ving het katje op, maar enkele uren later is het spijtig genoeg overleden.

“Plots zag mijn collega een staartje bengelen”, vertelt Junaid Chaudry. De 22-jarige Eeklonaar is nog steeds onder de indruk van wat zich maandagnamiddag rond 14 uur voor broodjeszaak ‘t Zwijntje in de Hutsepotstraat in Zwijnaarde. “Ik heb waarschijnlijk drie à vier dagen rondgereden met een katje van zes maanden onder mijn motorkap. Waar en hoe het dier in mijn auto is geraakt weet ik niet. Ik was de afgelopen dagen in de buurt van Antwerpen, Brussel, Eeklo en Gent. De kat heeft misschien wel half Vlaanderen gezien.”

Terwijl Chaudry de kat uit de wagen probeerde te krijgen samen met zijn collega, kwam Inge Thas toegesneld. De 47-jarige dierenarts uit Zwijnaarde was op weg om een broodje in ‘t Zwijntje toen ze beide mannen aan het werk zag. “Het lukte mij ook niet om het dier te bevrijden", zegt ze. “Daarom hebben we maar naar de brandweer gebeld. Zij hebben een stuk van de wagen losgevezen. Op een kwartiertje was de klus geklaard.”

Nierfalen

De dierenarts nam het katje na de redding mee naar haar praktijk. De brandweer zou het dier normaal gezien naar het asiel brengen, maar daar zouden ze het misschien laten inslapen hebben. “De kat was volledig uitgedroogd”, legt Thas uit. “Dat zag je aan twee factoren. Enerzijds lagen de ogen diep in de oogkassen. Anderzijds bleef het vel staan als je er aan trok. Normaal moet het direct opnieuw plooi vallen. Ik legde het dier direct aan een infuus en stak het in de couveuse. Ik ben af en toe gaan kijken hoe het ermee was, maar het heeft niet mogen zijn. Rond middernacht is de kat gestorven. Waarschijnlijk hebben de nieren het begeven.”