Kathedraalconcerten van Die Verdammte Spielerei niet langer gratis Sabine Van Damme

09 juni 2019

08u26 4 Gent Die Verdammte Spielerei, dat geniaal geschift gezelschap dat elke dag door de Feestenzone marcheert, vraagt voortaan 5 euro voor de middagconcerten in de Sint-Baafskathedraal. “Alleen zo kunnen we iedereen een zitje garanderen”, klinkt het.

Het gezelschap Die Verdammte Spielerei is veel professioneler dan het eruit ziet. Iedereen die hun concerten in de Sint-Baafskathedraal tijdens de Gentse ooit zag, weet dat. En dat is veel volk, want elke keer zit de kathedraal propvol. Te vol zelfs, en dus wordt nu voor het eerst met kaartjes gewerkt.

De Verdammte Spielerei und Kameraden spelen dit jaar hun Pakske Klassiek op 27 en 28 juli om 13 uur. Uren op voorhand op een stoeltje gaan zitten hoeft niet meer – en kan ook niet meer. Wie erbij wil zijn zal een kaartje van 5 euro moeten reserveren via www.dieverdammtespielerei.be. Voor die 5 euro krijg je dan wel een schitterend klassiek concert-met-een-hoek-af, met gastoptredens van Frederik Sioen, Hanne Roos, Lieven Tavernier, Luk De Bruyker, Pakske Koper en Wim Segers.