Karen en Ad ontwierpen stickers zodat kinderen hun schoenen correct aantrekken Jill Dhondt

26 februari 2020

09u24 4 Gent Wat gebeurt er als je een grafisch vormgever en een webdesigner samenzet? Stickers voor kinderen zodat ze telkens weten welke schoen ze over welke voet moeten schuiven. Karen De Rycke en Ad Eggermont kwamen op het idee toen ze hun eigen kinderen Edith, Senne en Kobe zagen worstelen.

“Toen ons dochter haar schoenen zelf begon aan te trekken, merkten we dat ze de schoenen vaak omgekeerd aan had”, klinkt het. “Omdat we geen oplossingen vonden op de huidige markt , begonnen we zelf stickervellen te ontwerpen die kinderen helpen om hun schoenen juist aan te doen. Zo werd 1-2-Go geboren: een webshop waarop de stickers te koop worden aangeboden. We hopen zo andere kinderen en hun ouders verder te helpen om nooit meer de verkeerde voet in de verkeerde schoen te steken.”

Voor elk wat wils

Karen en Ad maakten zes stickervellen met telkens vier stickers die in twee gesneden zijn. De linkerhelft kleef je in de linkerschoen, de rechterhelft in de rechterschoen. Als de schoenen op de juiste manier naast elkaar worden geplaatst, vormden de twee helften één geheel. Elk stickervel heeft een eigen thema: bosdieren, robots, prinsessen, feestdieren, huisdieren en geisha’s. “De stickers zijn gericht op ouders van kleine kinderen die hun zelfstandigheid willen stimuleren. Door onze stickers zijn de kinderen in staat om sneller hun schoenen zelfstandig aan te doen, op een speelse manier.

Stickers verkrijgbaar op de webshop 1-2-go.be.