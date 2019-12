Karanfil (Open Vld) informeert naar toekomst bushalte in Frans Van Ryhovelaan Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

11u20 0 Gent Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil (Open Vld) informeerde bij schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) naar de toekomst van de voormalige bushalte op de hoek van de Fuchsiastraat en de Frans Van Ryhovelaan in de Gentse Bloemekenswijk.

“Enkele jaren geleden werd beslist deze halte ‘tijdelijk’ af te schaffen en te verplaatsen even verder op de Ryhovelaan recht over de supermarkt Delhaize, net daar waar de straat een soort flessenhals vertoond. Op de koop toe is men hier sinds ruim een tweetal jaar een wooncomplex aan het bouwen. Met veel werfverkeer. Een onveilige situatie voor de wachtende busreiziger”, stelt Karanfil.

In een schriftelijk antwoord liet schepen Watteeuw weten dat de gevaarlijke werfzone zal worden opgevolgd door de bevoegde diensten. “In de infobrief van lente dit jaar werd de laatste info gegeven over de voorziene werken aan het kruispunt Fuchsiastraat-Van Ryhovenlaan, inclusief de nieuwe bushaltes. De timing (eind 2019) hebben we niet kunnen waarmaken maar we stellen hier alles in het werk om hier februari/maart 2020 te starten met de verkeersmaatregel in de Fuchiastraat - F. Van Ryhovelaan- Pioenstraat. De bushaltes zullen dan meegenomen worden. Deze worden verderop in de Van Ryhovelaan voorzien.”