Karakters verhuist naar nieuwe, creatieve hotspot in Gent Jill Dhondt Sabine Van Damme

28 augustus 2020

11u30 2 Gent Het creatief bureau Karakters barst uit zijn voegen, en heeft nood aan een ruimer pand. Daarom verhuist het kantoor vanaf 1 september naar de Tondeliersite, tussen het Gentse gerechtsgebouw en de Nieuwevaart.

Karakters is een creatief bureau dat werkt rond grafisch ontwerp, communicatie en scenografie. Doordat er nood is aan meer ruimte, verhuizen de creatievelingen vanaf september van de Lange Violettestraat naar de Tondeliersite. Dat is het terrein waar vroeger de Tondelierfabriek lag, en nu werd omgevormd tot een gebied waar gewoond, gewerkt en ontspannen kan worden. “De hele site is ingericht met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Precies zoals we dat zelf doen voor onze klanten”, klinkt het.

Koffiebar

Het kantoor en atelier van Karakter komt in het gebouw ‘de Nieuwe Molens’. Waar vroeger het meel opstoof, spat binnenkort de creativiteit in het rond. Daarbovenop komt er ook een ‘Karakters Kaffee’, waar je koffie en plannen kan delen. In hetzelfde gebouw zijn er nog twee kantoren te huur, voor wie nog op zoek is.