Kapster sluit op eigen initiatief de deuren: “Sommige klanten reageren boos” Sabine Van Damme

24 maart 2020

12u47 14 Gent De meest vreemde coronamaatregel tot nu is het feit dat de kapperszaken moeten openblijven. Toch zijn er kappers die op eigen initiatief wél hun zaak sluiten, met alle gevolgen van dien. “Sorry, maar de gezondheid gaat nu voor. Maar dat wil wel zeggen dat mijn klanten nu een andere kapper zoeken, wat eigenlijk niet fair is”, zegt Gwenny Van Laere.

Gwenny is de enige kapster op de Antwerpsesteenweg die haar kapsalon op eigen initiatief heeft gesloten. “Ik zie gewoon niet in hoe ik de opgelegde maatregelen moet combineren met een kapsalon”, zegt ze. “Anderhalve meter afstand houden, dat gaat niet als ik iemands haar moet verzorgen. Ik kan moeilijk op afstand met een haagschaar aan de slag gaan, toch? Bovendien mag er maar één klant per keer de zaak binnen. Wie moet ik dan laten komen, en wie niet? En wat doe ik dan zelf, terwijl ik soms een uur niks te doen heb, omdat een kleuring moet intrekken bijvoorbeeld? Met dit systeem kan ik hooguit 5 klanten per dag bedienen. Sorry, maar dat is het risico om dan besmet te worden niet waard. Wie zegt dat er geen besmette klant de zaak binnenkomt? En wie zegt dat ik daarna dan zelf niet nog eens 5 of meer andere klanten besmet? En mijn gezin? En mijn ouders, waar ik voor zorg? Als ik zoveel mensen ziek kan maken, dan belasten we de zorgsector onnodig nog meer. Neen, deze maatregel begrijp ik echt niet.”

Dus is Kapsalon Gwenny gesloten, op eigen initiatief. Dat betekent wel dat Gwenny geen steun krijgt van de overheid. “Ik ben al 23 jaar zelfstandig kapster, ik kan er dus wel even tegen. Ik heb een spaarpotje. Maar voor kleine, beginnende zelfstandigen is dit horror. Zij kunnen niet beslissen om te sluiten, of ze gaan financieel ten onder, want de kosten lopen uiteraard wel door. Dus moeten ze dan maar risico’s nemen, gezondheidsrisico’s dan nog.”

Gwenny schrikt bovendien van de reacties. “Heel veel klanten tonen uiteraard begrip, maar er zijn ook mensen die boos zijn dat ik sluit. Het rare is, dat zijn vooral oudere mensen. Zij willen dus perse naar de kapper, terwijl net zij een risicogroep zijn. Het is nochtans ook voor hùn gezondheid dat ik sluit. Maar zij gaan dan op zoek naar een andere kapper. Eigenlijk is dit schandalig. Als je gezondheid voorop stelt, verlies je klanten. De regering zou de kappers gewoon allemaal moeten sluiten. Het is toch niet dat wij een noodzakelijk product zijn? We willen behandeld worden zoals andere mensen in de schoonheidssector.”

Gwenny is heus niet de enige. In Vlaanderen hebben honderden kappers hun deuren gesloten, terwijl minstens evenveel anderen – al dan niet noodgedwongen – openblijven.