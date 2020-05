Kapster Lieve heropent met gelijke tarieven voor vrouwen en mannen: “Nu betaal je volgens de lengte van je haar” Jill Dhondt

18 mei 2020

17u53 0 Gent Lieve Michiels (41) heropent morgen - na twee maanden verplichte sluiting - niet zomaar haar kapperszaak Cut, Paste & Paint in de Gebroeders Vandeveldestraat in Gent. Vanaf dan zullen haar tarieven voor vrouwen en mannen volledig gelijklopen. “Het is tijd om die ongelijkheid weg te werken.”

De kapster neemt de beslissing weloverwogen. “Toen het salon verplicht werd gesloten, had ik plots meer tijd om na te denken”, vertelt Lieve. “Zo heb ik besloten om komaf te maken met het ouderwetse man-vrouwverschil in de tarieven. Vanaf de heropening werken we over de hele lijn genderneutraal. Het is 2020, hoog tijd om het ouderwetse onderscheid tussen man en vrouw los te laten.”

Lieve geeft aan dat het prijsverschil tussen dames en heren vroeger op tijd was gebaseerd. “Mannen kwamen toen om de vier weken langs om hun haar bij te trimmen, wat niet meer dan 15 minuten in beslag nam. Een vrouw werd dan geknipt en gebrusht, zodat hun bezoek eerder 45 minuten tot een uur duurde. Een kindersnitje was dan weer 10 tot 15 minuten. Dat onderscheid klopt niet meer vandaag. Veel vrouwen hebben een kortere coupe, en vragen geen brushwerk. Er zijn ook meer mannen met langere lokken. Kinderen zullen vaker een gewaagde snit met een hogere afwerkingsgraad vragen. Daarom laten we de ouderwetse manier van betalen los.”

De prijslijst van Cut, Paste & Paint was voor de sluiting in lockdown al grotendeels genderneutraal. Enkel de snitten en brushings waren nog man-vrouwgerelateerd. “Daar komt ook een einde aan. Hoeveel je betaalt, zal niet meer afhangen van je geslacht, maar wel van de lengte van je haar. We hopen hiermee een beweging op gang te trekken, en andere kappers dat extra duwtje in de rug te geven om er ook voor te gaan.”

Je kan online een afspraak maken op de website van Cut, Paste & Paint.