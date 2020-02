Kapperszaken Clientology en De Client gaan mogelijk fusioneren Jill Dhondt

20 februari 2020

14u09 0 Gent De kapperszaak Clientology in de Vlaanderenstraat zou dit jaar de deuren sluiten, dat geeft één van de medewerkers aan. Het salon zou mogelijks gefusioneerd worden met De Client.

Clientology staat erom gekend hoge standaarden te hanteren. Dit jaar zou de zaak de deuren sluiten, dat zegt één van de medewerkers. De zaakvoerder wou dat niet bevestigen, maar spreekt wel van een mogelijke fusie met De Client. De twee kapperszaken zouden misschien samenvloeien in één zaak. Niet zo verwonderlijk, gezien Clientology ooit voortgekomen is uit De Client. Meer info over de reden of de timing wouden de kapster of de zaakvoerder niet geven.