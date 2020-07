Kapperscafé Den Barbier in Melle overweegt om te stoppen Jill Dhondt Didier Verbaere

26 juli 2020

16u44 4 Gent Den Barbier in Melle is een bar die tegelijk dienst doet als kapper. Voor de coronacrisis draaide de zaak goed, maar sinds de heropening komen er haast geen klanten meer. Zaakvoerder Luc De Smet overweegt nu om de handdoek in de ring te gooien.

“Vrijdagmiddag is normaal het best moment van de week”, zegt Luc, “maar deze vrijdag was er bijna niemand. Normaal komen er rond de zeventien of achttien klanten per dag, maar sinds de heropening van de horeca moet ik het met vier of vijf doen. Deze week heb ik hier 12 uren gestaan om 2 klanten te bedienen in de bar. Het kappersgedeelte is niet veel beter, daar is het ook rustig.”

Luc overweegt nu om te stoppen met de zaak. “In september had ik de knoop door, op dat moment ben ik al 33 bezig. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het probleem is dat we geen echt terras hebben en dat de klanten niet binnen willen zitten. Daarnaast kan ik ook niet rekenen op de 1.500 Amerikanen die hier anders elk jaar tussen april en oktober passeren. Ik werk samen met Toerisme Amsterdam en die komen altijd met groepen van 30 man toe. Die ben ik nu ook kwijt door corona.”

Den Barbier, Kerkstraat 15, Melle.