Kapper met longziekte sluit zaak: “Onze klanten zullen met langer haar in hun kot zitten” Cedric Matthys

18 maart 2020

17u27 6 Gent Sinds zaterdag hangt aan de zaken van Barbier Tom in Eeklo, Gent en Knokke het bordje ‘Gesloten’. De eigenaar, Tom Audoore (49), kampt met een longziekte. Hij wil zichzelf en zijn personeel niet nodeloos in gevaar brengen. “Met wat langer haar in uw kot zitten, zal niet zo’n ramp zijn, toch?”

Dat het niet de beste tijden zijn om met een longziekte door het leven te gaan, hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Het verbaast dan ook niet dat Tom Audoore (49) zijn drie kapperszaken in Eeklo, Gent en Knokke zaterdag al sloot. De man uit Boekhoute, een deelgemeente van Assenede, lijdt aan de zeldzame ziekte sarcoïdose. Hierdoor verkalken zijn longblaasjes beetje bij beetje.

“Ik heb nog een longcapaciteit van iets minder dan 90 procent”, legt hij uit. “Dat lijkt misschien veel, maar zelfs een afname van vijf procent voel je al stevig. Om mijn eigen gezondheid en die van mijn medewerkers te beschermen, bestond er geen twijfel. Hoewel het wettelijk nog mag, heb ik mijn deuren gesloten. Stel je voor dat één van mijn kappers eind deze maand komt vertellen dat zijn vrouw is gestorven. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Onze klanten met wat langer haar in hun kot laten zitten, zal niet zo’n ramp zijn, toch?”

Economische werkloosheid

De beslissing van Audoore om zijn zaken te sluiten, zal hem handenvol geld kosten. Zijn zeven medewerkers kan hij normaal gezien op economische werkloosheid zetten. Toch blijven zijn vaste kosten doorlopen. “Ik hoop dat de Vlaamse regering de coronapremie ook voor kappers doortrekt. Momenteel krijgen we een premie van 2.000 euro omdat we in het weekend moeten sluiten, terwijl andere zaken recht hebben op 4.000 euro. Het zal verre van alle kosten dekken, maar het is toch al iets.”

Essentieel beroep

Audoore heeft woensdag van het mooie weer gebruik gemaakt om voor het eerst in vijf jaar nog eens zelf zijn gras af te rijden, al heeft hij zeker nog genoeg werk op de plank. Als voorzitter van de Belgische Barbier en Herenfederatie strijdt hij niet alleen voor de coronapremie. Hij krijgt ook van veel leden vragen waarom kapperszaken überhaupt nog open mogen zijn. “Deze hele heisa creëert tweestrijd”, legt Audoore uit. “Ik zie ruzies ontstaan tussen kappers die open blijven en kappers die sluiten. Daarenboven spreekt de regering zichzelf tegen. Plots zien ze kappers als een essentieel beroep, terwijl we wel al jaren 21 procent btw betalen. Dat is het tarief voor luxegoederen. Voor basisgoederen betaal je normaal gezien maar 6 procent btw.”