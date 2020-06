KAPOW zet topmuzikanten in om leerlingen onvergetelijke laatste week te bezorgen Wietske Vos

10u55 0 Gent De leerlingen van basisschool De Wijze Boom in Sint-Amandsberg zullen hun laatste week van het schooljaar 2019-’20 niet snel vergeten. Met #kapowonwheels dompelt de vzw KAPOW hen deze hele laatste schoolweek lang onder in de wereld van muziek (maken) en beweging, en drukt daarmee ook zijn stempel op de proclamatie van de zesdes later deze week.

KA-watte? De kans is groot dat je nog nooit van KAPOW vzw hebt gehoord, maar dat verandert langzaamaan. De organisatie timmert al tien jaar aan de weg om met een combinatie van surfen & skaten, visuele kunst en muziek kinderen én volwassenen te inspireren en te versterken.

Uitvalsbasis van KAPOW zijn enkele oude gebouwen in de buurt van de Sleepstraat, die de organisatie sinds 2014 als tijdelijke invulling mag gebruiken van de Stad Gent. Wie er binnenstapt, komt terecht in heus KAPOW-universum met een golfsurfverhuurplek, een surfbar, een artshop met limited edition collecties van prachtig beschilderde skateboards, een kunstatelier en een mini-muziekstudio. Oprichting en bezieler Matthias Hoogewys (37), skater in hart en nieren, startte in 2010 met een eerste skate-festival in de buurt van de Ham. Later groeide dit initiatief uit tot een soort platform, waarbij Matthias Hoogewys en zijn artistieke kompanen met allerlei verschillende crossover-projecten kinderen, jongeren en volwassen de kracht geven hun dromen na te jagen en hun angsten te overwinnen. Matthias Hoogewys: “De klik kwam er bij mij toen ik jaren geleden de documentaire ‘’Skateistan’ zag, over een skateproject in Kabul, Afghanistan. Dat project zorgde ervoor dat de genderrol en culturele achtergrond volledig werden doorbroken: iedereen gelijk. Ik besefte hoeveel kracht skaten heeft als hefboom om de ontwikkeling van mensen naar een hoger niveau te tillen.” (Lees verder onder de foto)

Deeltjesversneller

Het ultieme doel van Matthias Hoogewys is met KAPOW fungeren als een soort “deeltjesversneller op het vlak van beweging, visuele kunst en muziek in een divers-stedelijke context”. Hoogewys: “KAPOW wil als het ware een vonk aansteken bij mensen via die combinatie van beweging, kunst en muziek. We hebben daarvoor ook een eigen methode ontwikkeld waarmee we jongeren bereiken die daarvoor open staan. Dat begint nu langzaam bekend te worden bij lokale overheden.”

Resultaat: KAPOW organiseert volgende zomer 4 kampen in Gent, 1 in De Pinte en 3 in Koksijde, Hoogewys’ geboortestad. Eén van de Gentse kampen is een ‘Girls only’ skatekamp. “Ook hier blijkt het nodig te zijn om meisjes over hun drempelvrees heen te helpen”, zegt Matthias Hoogewys. “Met onze combinatie van beweging en vibes, waarbij de inbreng van de deelnemers ook heel belangrijk is, lukt dat wonderwel. We blijven ook nooit ter plekke, maar trekken met ons skateboard en fiets de stad in, zodat ze hun omgeving leren kennen.” (Lees verder onder de foto)

#kapowonwheels

Dezelfde aanpak hanteert KAPOW deze week bij de workshops voor basisschool De Wijze Boom, die de vzw via Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent inhuurde om haar leerlingen een onvergetelijke laatste week te bezorgen. “We werken met echte topmuzikanten: de sessies in De Wijze Boom worden begeleid door onder anderen Owen Perry Weston (O.P.W.), Joram Boumkwo (Kunde) en Kwame Mülzz.”

De school kreeg KAPOW in het vizier toen de vzw naar aanleiding van corona startte met het initiatief #kapowonwheels: met een fiets met daarop een winkelkarretjes gemonteerd brengt KAPOW zijn methodiek naar de scholen toe. Eerder lukt dit al bij De Feniks in De Brugse Poort. Hoogewys: ‘KAPOW is een mindset, een soort filosofie, die houvast kan bieden in deze moeilijke tijden. Tijdens de lockdown hebben we gewerkt aan een urban skateboardbeleid voor Gent, waar de Stad Gent heel wat uit opgepikt heeft. Zo is ook het initiatief ontstaan om de skateplekken in de parken preventief te laten bemannen. En dat zijn geen mensen met uniformen aan, hè, dat heeft geen zin: het zijn skaters uit de buurt zelf, die voeling hebben met wat er leeft.” Ook gaf KAPOW online skateboardsessies op de Buitenspeeldag op 22 april.

De nood aan opvang was een tweede punt waar KAPOW in de coronaperiode een oplossing aanreikte. “Met #kapowonwheels kunnen we onze methode naar de kinderen toe brengen, naar opvanginitiatieven of scholen. Men kan dan kiezen of men meer de nadruk wil leggen op het artistieke, of op de beweging.”

#kapowisnow

Kapow in De Feniks