Kapiteinstraat in Wondelgem wordt in 2025 heraangelegd Sabine Van Damme

12 augustus 2020

20u13 0 Gent Het Gents MilieuFront voerde gisteren een ludieke actie om aandacht te vragen voor meer veiligheid voor de fietsers in de Kapiteinstraat in Wondelgem. Dat is ook mobiliteitsschepen Filip Watteeuw niet ontgaan. “In 2025 leggen we die straat opnieuw aan”, zegt hij.

Met krijtspray werden dinsdagavond fietssjablonen op de rijweg gespoten, om zo de illusie te wekken dat er een fietspad is. Dat ontbreekt namelijk in de smalle, drukke kapteinstraat. “Dat was ons uiteraard ook al opgevallen”, zegt Watteeuw nu. “De Kapiteinstraat staat op de lijst voor een integrale heraanleg. Die zal in 2025 plaatsvinden, daar gaat nog heel wat voorbereidingswerk aan vooraf.” Hoe de Kapiteinstraat er in de toekomst gaat uitzien staat nog niet vast. Maar als er een fietspad moet komen, zullen er parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Nu mag er langs beide zijden van de straat geparkeerd worden, waardoor er geen plaats overblijft voor een fietspad