Kapitein Zeppos gespot in het Zeppospark
Jill Dhondt
Erik De Troyer

15 augustus 2020

Vanop de kade reden deze namiddag drie inzittenden zomaar het water in met hun auto. Geen zorgen: ze zaten in een amfibiewagen die zowel op het land als in het water kan bewegen. Je ziet zo een wagen niet vaak, maar uiterst zeldzaam is het ook weer niet. Wel opvallend is dat de auto te water ging in het Zeppospark, vernoemd naar Kapitein Zeppos die ook met een amfibiewagen reed. Kapitein Zeppos is het hoofdpersonage van de Vlaamse jeugdreeks Kapitein Zeppos uit de jaren zestig.