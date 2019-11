Kantien Gent bereidt beste ‘Pierkesplat’ en Pierke krijgt eigen standbeeld in Onderstraat ‘Geiwene Foersjet’ gaat naar kroket met uufvlakke Didier Verbaere

24 november 2019

18u10 0 Gent De Geiwene Foersjet (Gouden vork) werd zondagochtend bij de start van de Week van het Gents uitgereikt aan café-restaurant Kantien. Zij maakten volgens de jury de beste Pierkesplat en sleepten ook de prijs voor het beste kindergerecht in de wacht. Pierke Pierlala kreeg in de Onderstraat ook een eigen standbeeld boven de poort van chocolatier Maison 12.

De kookwedstrijd van de stad en Puur Gent daagde de horeca uit om de beste Pierkesplat te maken. Een knipoog naar Pierke Pierlala. Bij de vorige edities werd gezocht naar de beste stoverij en de beste waterzooi. Er namen vier zaken deel: Brasserie Bridge, De Raadkamer, Het Klokhuis en Kantien. Uitbaters Dimitri Messiaen en Isabelle De Sommere en chef-kok Nicolas Van der Sypt van Kantien aan de Kanodreef maakten het beste gerecht met een kroket van uuflakke (kop), mosterd van Tierentyn, een crème van pompoen en gekarameliseerde zilveruitjes. Hun dessert, hoedjes van Pierke met een amandelbiscuit en frambozen, werd door de kinderjury als beste gerecht gekozen.

“Als ik aan Pierke denk, dan denk ik aan zijn stoute muile, zijn humor en zijn passie. Die eigenschappen stopten we in het gerecht waarbij we een pittig bier serveerden. De humor stopten we in de presentatie. Het is leuk dat Gent dit organiseert en wij willen dit als fiere Gentenaars ook uitdragen in onze gerechten”, zegt Dimitri. Vanaf dinsdag kan je de gerechten proeven in Kantien aan de Watersportbaan.

Standbeeld voor Pierke

Samen met de Gentse Pierkes trok de stoet nadien naar de Onderstraat. Chocolatier Hendrik Mesuere en Mia Allaert lieten keramiekkunstenaar Kristien Vervaet een beeld van Pierke maken. Het beeld van 40 kilo prijkt voortaan vijf meter hoog boven de poort van Maison 12. “Pierke kijkt voortaan een beetje nonchalant en op zijn eigen guitige manier uit over de stad”, zegt Mia. Als kind trok ze vaak naar het poppentheater in Ledeberg. En ook Mesuere, kind van de Brugsche Poorte, is al heel zijn leven fan van Pierke. Luk - Pierke - De Bruyker voelde zich vereerd en is ook blij dat alle zeven Gentse Pierkes deze week de handen in elkaar slaan om het Gentsche dialect onder de aandacht te brengen.