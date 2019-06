Kanovaarders houden Gentse wateren schoon Erik De Troyer

02 juni 2019

Zo’n 60 Gentenaars varen vandaag de binnenwateren af om vuilnis op te pikken. Met kano’s schuimen ze het Handelsdok en Portus Ganda af op zoek naar afval dat in het water is beland. “Eigenlijk doen we dit op regelmatige basis en we halen hier echt tonnen afval uit het water. Soms denken we dat we alles opgeruimd hebben maar zo lang mensen blikjes Red Bull in het water blijven gooien hebben we werk”, legt Jo Verhenne van DOKano uit. Vandaag ging het om een grotere actie samen met de vereniging ‘AndreasZagDatHetGoedWas’ die normaal gezien afvalacties houden op het land. Het facebook-event was zo populair dat wel 1.000 mensen wilden meehelpen. Bij gebrek aan kano’s moest dat beperkt worden tot een 60-tal.