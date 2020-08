Kanoërs halen 229,5 kilo afval uit binnenwateren: van nadarhek over vol blik Cara-pils tot beha

Erik De Troyer

23 augustus 2020

19u26 36 Gent Met de kano afval uit de binnenwateren halen doet Dokano al langer, maar zondag werd er voor het eerst een wedstrijd van gemaakt. Dat leverde 229,5 kilo afval op: van een nadarhek tot een bh.

Alle ingeschreven teams kregen zo’n twee uur de tijd om zo veel mogelijk afval uit het water te halen. “We houden elke week wel opruimacties maar het afval blijft maar komen. Deze week heeft de FOS Open Scouts nog een record gehaald: 92,5 kilo afval in één keer. Daar zaten twee fietsen bij”, zegt Maarten Demeester van Dokano.

Vaas

Ook de buit van de wedstrijd was niet te onderschatten. Ieder team had zowat zijn eigen tactiek. Sommigen trokken met hun kano naar de uithoeken van de Gentse wateren, anderen sprongen in het water om op de bodem op zoek te gaan naar afval. Het leverde een massa flessen op maar ook een resem opmerkelijke voorwerpen: een enorm nadarhek, een vol blikje Cara-pils, een antieke vaas,… Het was burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) die de winnaar van de ‘vondst van de dag’ mocht kiezen. Het werd - niet helemaal onverwacht - een verloren ‘soutien’.

De winnaars van de wedstrijd werden Mirjam en Jasmien. “We hebben zo veel mogelijk metaal verzameld, maar onze oude vaas nemen we misschien wel mee naar huis”, lachen ze. Ze haalden in totaal 45 kilo op.