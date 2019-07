Kandidaten Miss & Mister Gent moeten harten sneller doen slaan op reanimatiecursus Jeroen Desmecht en Sam Ooghe

12u31 6 Gent Hoog bezoek tijdens de initiatiesessies reanimeren van het Rode Kruis op de Gentse Feesten: zondag 28 juli doen enkele kandidaten van Miss & Mister Gent daar de harten sneller slaan.

Tijdens de sessies van het Rode Kruis leer je een plotse hartstilstand herkennen, borstcompressies en beademingen toedienen en een automatische defibrillator (AED) gebruiken. Initieel waren er vier sessies gepland, maar die waren al snel volgeboekt. Daarom komen er nu vier extra sessies bij. Op zondag 28 juni komen ook de kandidaten van Miss en Mister Gent een kijkje nemen. De sessies gaan door in het Marriott Hotel aan de Korenlei. Deelnemen is gratis, een opleidingsboekje kan je ter plaatse kopen voor 6.50 euro. Meer informatie over de sessies vindt u hier.