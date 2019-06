Kamer in Gents rusthuis wordt 150 euro per maand duurder. “Wie kan dat betalen met een pensioentje?” Erik De Troyer

11 juni 2019

16u42 10 Gent De stad Gent wil de prijs van een kamer in een woon-zorgcentrum optrekken met 5 euro per dag. “De tarieven van onze rusthuizen waren niet meer marktconform. We doen dit niet graag maar het moet”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). De PVDA reageert scherp: “Dit is een extra factuur van 150 euro per maand. Ontoelaatbaar.”

Het gaat de woon-zorgcentra van het Gentse OCMW niet voor de wind. Alle rusthuizen kampen met aanzienlijke financiële tekorten. WZC De Liberteyt kende in de periode 2016 tot en met 2018 een exploitatietekort van maar liefst 5,6 miljoen euro. De Zonnebloem in Zwijnaarde doet het niet veel beter met een tekort van 3,9 miljoen euro. Het Heiveld in Sint-Amandsberg strandt op een tekort van 3,5 miljoen euro en De Vijvers in Ledeberg op 2,4 miljoen euro. Enorme bedragen dus.

Op de volgende gemeenteraad wil de stad de prijsverhoging voorleggen. Concreet wil de stad in 2020 zo’n 5 euro per dag meer vragen voor een kamer in een rusthuis. De dagprijs gaat dan van 58,45 euro naar 63,45 euro voor een standaard eenpersoonswoning. Voor een koppelwoning in De Vijvers betaalt men in 2020 exact 101,52 euro per dag in plaats van 94,06 euro. In die nieuwe bedragen is een stuk indexering (1,99 euro) inbegrepen. De rest is een pure tariefverhoging.

“Onze prijzen zijn niet meer gestegen sinds 2009", legt OCMW-voorzitter Rudy Coddens uit. “Vergeleken met de woon-zorgcentra in onze omgeving zijn wij een pak goedkoper. In Gent laten we iedereen vrij om een woon-zorgcentrum te kiezen ongeacht of het van de stad of privé is. Als OCMW komen we tussenbeide wanneer dat tarief niet meer dan 10% boven onze prijs ligt. Maar door onze lage prijzen kwamen steeds minder senioren in aanmerking voor OCMW-steun. Door de prijs te verhogen kunnen we net meer mensen financieel steunen. Los daarvan doen we dit natuurlijk niet graag, maar het is een noodzakelijke maatregel”, aldus OCMW-voozitter Coddens.

“We zullen dit met alle macht aanvechten”, zegt Tom De Meester van PVDA. “Dit brengt de maandelijkse factuur voor een verblijf in een rusthuis op minstens 1.902 euro. Wie verdient er vandaag de dag voldoende om dat te betalen, laat staan dat het met een pensioentje betaald dient te worden. Tijdens de campagne klonk het nog dat de rusthuisprijzen veel te hoog waren. De campagne is maar net achter de rug en de stad verhoogt de prijzen. Ontoelaatbaar. Nu al moeten veel bejaarden aankloppen bij hun kinderen of hun huis verkopen om in een woonzorgcentrum te kunnen verblijven, dit zal de problemen nog vergroten”, aldus De Meester.

Woensdag wordt de kwestie besproken op de gemeenteraadscommissie Welzijn. “We hopen dat ook de andere partijen zich kanten tegen dit plan”, aldus De Meester. “Als je weet dat een gemiddeld pensioen in ons land rond de 1200 euro schommelt dan zie je hoe buitensporig deze prijzen zijn.”

Rudy Coddens reageert. “Eigenlijk zijn niet de prijzen van rusthuizen te hoog, maar de pensioenen te laag. Ook wij vinden dat een kamer in een woon-zorgcentrum niet meer mag kosten dan een gemiddeld pensioen. In de eerste plaats moet de financiering van de woon-zorgcentra volledig herbekeken worden en dat is een taak voor Vlaanderen. Hopelijk komt daar iets van. Wij zijn ook één van de weinig OCMW’s die de kinderen van rusthuisbewoners nooit laat opdraaien voor de facturen.”