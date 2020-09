Kalligrafen tonen werken met Lam Gods als inspiratie: “De gezichten uit het drieluik zie ik vandaag nog steeds in Gent” Jill Dhondt Cedric Matthys

26 september 2020

18u19 1 Gent In de expo ‘Wollah! Van Eyck Was Here’ staat het werk van negen getalenteerde kalligrafen centraal. De kunstenaars met wortels in Iran, Irak, Palestina en Marokko baseerden zich stuk voor stuk op het Lam Gods, maar gingen van daaruit hun eigen artistieke weg. Het resultaat is verbluffend.

Drie weekends lang is de Machariuswijk de nieuwe thuis van enkele getalenteerde kalligrafen. Eén van hen is de zestigjarige Hoessain Kakayi, één van de weinige mensen wereldwijd die alle zeven stijlen binnen de kalligrafie beheerst. Op basis van het Lam Gods maakte de Irakese Gentenaar dertig prints met gezichten uit het Lam Gods en vijftig woordtekeningen. “De gezichten uit het drieluik zie ik vandaag nog steeds in Gent”, zegt hihj. “De kalligrafie zitten net zoals het werk van Van Eyck vol met details en religieuze symboliek.”

Naast de tekeningen en prints van Hoessain staan de werken van Fatemeh Khezri, DemaOne en Hamza Abu Ayyash tentoongesteld in de Sint-Baafsafdij. Fatemeh is een architecte uit Iran die haar eigen spin geeft aan de klassieke kalligrafie. DemaOne maakte portretten van buurtbewoners en bouwde daar een eigen drieluik mee. Hamza tekent ter plekke kalligrafische vormen op een projectiescherm, waardoor het Jezusbeeld in de abdij vleugels krijgt. In de grote moskee in de Kazemattenstraat, Theater De Kazematten en Herberg Macharius hangen de werken van Ship of Fools, Hamza Abu Ayyash, Makoto en Letterknecht.

De expo loopt nog op 27 september en 3, 4, 10 en 11 oktober, telkens van tot 14 uur tot 18 uur.